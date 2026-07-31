Polda Jateng Siaga Karhutla, Polisi Pantau Titik Panas Via Satelit

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengerahkan personelnya untuk siaga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau.

Dalam catatan yang dihimpun JPNN.com, karhutla melanda sejumlah daerah di Jateng. Di antaranya, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kota Semarang.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto mengatakan telah menginstruksikan anggota Korps Bhayangkara untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan kebakaran.

“Selain melakukan patroli, pemantauan hot spot (titik panas, red) berbasis data satelit juga terus dioptimalkan,” kata Kombes Yuliyanto, Jumat (31/7).

Seluruh Polres jajaran diminta meningkatkan patroli di kawasan hutan, perkebunan, lahan pertanian, serta wilayah lain yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran selama musim kemarau.

“Setiap titik panas yang terdeteksi segera diverifikasi oleh personel di lapangan agar kondisi sebenarnya dapat diketahui secepat mungkin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” ujarnya.

Kombes Yuliyanto menuturkan bahwa sebagian besar kebakaran lahan pada musim kemarau berawal dari aktivitas manusia yang kurang memperhatikan faktor keselamatan, terutama saat membersihkan lahan atau membakar sisa hasil panen.

“Musim kemarau, ditambah hembusan angin, api yang awalnya kecil bisa dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan. Kalau memang terpaksa dilakukan, pastikan benar-benar aman dan jangan meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam,” ujarnya.