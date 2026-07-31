Taruna Akpol Asal Papua Barat Ditemukan Tewas, Polda Jateng Lakukan Penyelidikan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang ditemukan tewas, Kamis (30/7) malam. Dugaan kuat taruna asal Papua Barat berinisial AMM (19) tersebut meninggal dunia akibat bunuh diri.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yuliyanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Korban ditemukan sekitar pukul 19.30 WIB dalam kondisi mengalami luka.

“Korban ditemukan di lingkungan Akpol (terbuka, red) dalam kondisi mengalami luka. Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Akpol untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawanya tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia,” ujar Kombes Yuliyanto ditemui JPNN.com di Mapolda Jawa Tengah, Jumat (31/7)

Saat ini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang untuk menjalani proses pemulasaraan sebelum diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kombes Yuliyanto mengatakan pihak keluarga telah menerima peristiwa tersebut sebagai musibah. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap secara utuh kronologi dan penyebab kematian korban.

“Penyelidikan masih berlangsung dengan meminta keterangan dari rekan-rekan korban, termasuk mereka yang menemukan korban maupun yang terakhir berinteraksi dengannya,” katanya.

Dia menjelaskan korban bersama taruna lainnya baru memulai pendidikan di Akpol yang dibuka pekan ini. Selanjutnya, yang bersangkutan akan mengikuti latihan integrasi di Magelang bersama taruna Akademi TNI.

“Kami mewakili keluarga besar Polri mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni segala kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tutur Kombes Yuliyanto. (ink/jpnn)