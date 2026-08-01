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Polda Jateng Ungkap Keluarga Merelakan Kematian Taruna Akpol

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 05:52 WIB
Polda Jateng Ungkap Keluarga Merelakan Kematian Taruna Akpol - JPNN.com Jateng
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kabid Humas Polda Jateng) Kombes Yuliyanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengungkap pihak keluarga telah merelakan kepergian taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang yang ditemukan tewas, Kamis (30/7) malam.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto mengatakan pihak keluarga telah menerima peristiwa tersebut sebagai musibah.

“Bahwa keluarga korban menerima hal ini sebagai musibah yang tentu saja ini mudah-mudahan tidak merepotkan siapa pun atas terjadinya peristiwa ini,”kata Kombes Yuliyanto ditemui JPNN.com di Mapolda Jateng, Jumat (31/7).

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Kendati begitu, penyelidikan tetap dilakukan untuk mengungkap secara utuh kronologi dan penyebab kematian taruna asal Papua Barat Daya berinisial AMM (19) tersebut.

“Saat ini petugas kami sedang melakukan penyelidikan tentu saja dengan menggali keterangan teman-temannya yang menemukan, yang tahu sebelumnya, yang kemudian berinteraksi dengan korban ini sebelumnya,” katanya.

Saat ini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang untuk menjalani proses pemulasaraan sebelum diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan di Makassar, Sulawesi Selatan.

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Dia menjelaskan korban bersama taruna lainnya baru memulai pendidikan di Akpol yang dibuka pekan ini. Selanjutnya, yang bersangkutan akan mengikuti latihan integrasi di Magelang bersama taruna Akademi TNI.

“Kami mewakili keluarga besar Polri mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni segala kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tutur Kombes Yuliyanto.

Kematian taruna Akpol Semarang telah direlakan oleh pihak keluarga. Begini penjelasan Polda Jateng.
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TAGS   polda jateng Jawa Tengah semarang akpol taruna akpol

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