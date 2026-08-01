693 Murid di SMKN 6 Semarang Diduga Keracunan MBG

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 693 murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Semarang diduga keracunan setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (31/7).

Dari keterangan yang dihimpun JPNN.com, ratusan murid mengeluhkan mual hingga sakit perut sesaat setelah mengonsumsi menu MBG. Termasuk 14 guru yang ikut menyantap.

Ompreng MBG dibagikan sekitar pukul 09.00 WIB. Satu jam kemudian, gejala tersebut mulai dirasakan para murid.

Atas kejadian itu, pihak sekolah lantas memilih memulangkan murid lebih awal sekitar pukul 11.00 WIB.

Kepala SMKN 6 Semarang Berti Sagendra mengatakan sedikitnya 690 laporan dugaan keracunan akibat makan menu MBG telah masuk melalui pendataan sekolah.

“Untuk data masih berkembang. Kami menyebarkan formulir kepada seluruh siswa. Yang sudah masuk sekitar 690 laporan dengan keluhan yang beragam, seperti pusing, mual, muntah, dan diare,” ujar Berti.

Berti sedang tidak berada di sekolah. Dia mengaku tengah mendampingi Lomba Kompetensi Siswa di Jakarta.

Walakin, dirinya aktif berkoordinasi dengan guru yang berada di sekolah. Termasuk penanganan murid yang mengalami keracunan.