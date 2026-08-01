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Penyebab Kematian Taruna Akpol Asal Papua Barat di Semarang Belum Bisa Disimpulkan

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 11:45 WIB
Penyebab Kematian Taruna Akpol Asal Papua Barat di Semarang Belum Bisa Disimpulkan - JPNN.com Jateng
Seorang taruna Akpol Semarang meninggal dunia pada Kamis (30/7). Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang berinisial AMM yang ditemukan dalam kondisi terluka di lingkungan kampus Akpol, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7) malam.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Yuliyanto membenarkan peristiwa tersebut. Menurut dia, korban sempat mendapatkan penanganan medis setelah ditemukan di lokasi kejadian.

"Ditemukan dalam kondisi luka, sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong," kata Yuliyanto, Jumat (31/7).

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Saat ini, kata dia, penyidik masih mendalami penyebab kematian korban. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut.

Yuliyanto menegaskan hingga kini kepolisian belum menyimpulkan penyebab kematian AMM karena proses penyelidikan masih berlangsung.

Jenazah taruna asal daerah pengiriman Polda Papua Barat itu disemayamkan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang sebelum diserahkan kepada keluarga.

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Menurut Yuliyanto, pihak keluarga telah menerima kabar duka tersebut dan menganggapnya sebagai musibah. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, jenazah selanjutnya akan dipulangkan ke Makassar untuk dimakamkan.

Sebelum kejadian, AMM dijadwalkan mengikuti latihan integrasi di Magelang bersama taruna Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Angkatan Udara (AAU).

Polisi masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang taruna Akpol Semarang yang ditemukan terluka di kompleks kampus. Sejumlah saksi telah diperiksa.
Sumber antara
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TAGS   taruna akpol polisi Polda Jawa Tengah kematian papua barat

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