Pemkot Semarang Gercep Tangani 707 Korban Keracunan MBG

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang gerak cepat (gercep) menerjunkan tenaga kesehatan (nakes) untuk menangani ratusan korban dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Semarang, Jawa Tengah.

Data yang dihimpun JPNN.com, sebanyak 707 orang mengalami gejala keracunan. Mereka terdiri atas 693 murid dan 14 guru.

Dari jumlah tersebut, 698 orang mendapatkan penanganan langsung di lokasi, sedangkan sembilan lainnya dirujuk ke Puskesmas Halmahera, Puskesmas Bangetayu, RSD KRMT Wongsonegoro, dan RST Bhakti Wira Tamtama.

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Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang M Abdul Hakam mengatakan tim medis telah menangani murid dan guru yang mengalami gejala keracunan. Termasuk menelusuri epidemiologi dan mengambil sampel makanan dan spesimen korban.

“Tim melakukan penyelidikan epidemiologi serta pengambilan sampel makanan dan spesimen korban untuk diperiksa di laboratorium sebagai bagian dari penelusuran penyebab kejadian," ujarnya dikonfirmasi, Sabtu (1/8).

Hakam menyebut penanganan keracunan massal ini dilakukan secara terpadu, baik dari puskesmas, rumah sakit, sekolah, penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta instansi terkait lainnya.

“Kami belum dapat menyimpulkan penyebab kejadian sebelum seluruh proses pemeriksaan laboratorium selesai. Karena itu, kami mengimbau masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu hasil pemeriksaan yang sedang berjalan,” kata Hakam.

Hakam menyatakan terus berkomunikasi dengan pihak SMK Negeri 6 Semarang terkait penanganan keracunan massal ini. Termasuk berkoordinasi dengan SPPG Karangturi, Yayasan Putra Maju Mapan Mandiri penyedia menu MBG.