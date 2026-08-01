Specta Run 2026: Cara FTP Unika Soegijapranata Merayakan Dies Natalis dengan Gaya Hidup Sehat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Soegijapranata Catholic University (SCU) Semarang menggelar Specta Run 2026 sebagai puncak perayaan Dies Natalis ke-31, Sabtu (1/8).

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Kampus Unika Soegijapranata BSB City ini berhasil menarik sekitar 600 peserta dari berbagai usia dan latar belakang.

Ketua Acara Specta Run Felysia Valentina mengatakan ajang tersebut menjadi penyelenggaraan pertama yang diharapkan dapat menjadi agenda tahunan fakultas.

"Specta Run 2026 merupakan puncak rangkaian Dies Natalis Fakultas Teknologi Pertanian yang ke-31. Ini adalah tahun pertama kami menyelenggarakannya dan harapannya kegiatan ini bisa terus berlanjut setiap tahun," ujar Felysia.

Menurut dia, peserta tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga masyarakat umum.

"Pesertanya sangat beragam, mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga bapak dan ibu dosen yang juga ikut berpartisipasi. Jadi acara ini memang kami rancang untuk semua kalangan," katanya.

Specta Run menyediakan dua kategori lomba, yakni 5 kilometer dan 10 kilometer.

Rute 10 kilometer dimulai dari depan Kampus Unika Soegijapranata, melewati Jalan Brantas, kawasan Branda Bali, Jalan Brotojoyo, Jalan Baru, menuju kawasan Polres, kemudian memasuki jalur semi trail di area hutan sepanjang sekitar 1,3–1,4 kilometer.