Sudaryono Minta Maaf kepada Korban Keracunan MBG, Janji Tanggung Biaya Pengobatan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memohon maaf kepada ratusan murid yang menjadi korban dugaan keracunan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 6 Semarang, Jawa Tengah.

Sudaryono menyampaikan permohonan maaf saat menjenguk siswi bernama Diandra yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Medika Kota Semarang, Sabtu (1/8).

“Maaf ya. Pokoknya cepat sembuh. Sekarang sudah enakan, Dek?” kata Sudaryono bertanya kepada Naya, sapaan Diandra.

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Sudaryono tampak jongkok di samping Naya yang terbaring di kasur dengan tanganya dipasang selang infus.

Naya mengaku kondisinya sudah membaik. siswi kelas XII itu menceritakan kronologi yang awalnya tidak merasakan kejanggalan saat menyantap menu MBG di sekolah.

Menurut Naya, dia sempat mengira rasa makanan yang disantap merupakan hal yang biasa. Namun, setibanya di rumah, perutnya mulai terasa mulas.

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“Saya kira memang mules (mulas, red) biasa. Besok paginya masih sakit perut, lalu diare,” ujar Naya.

Dia baru mengetahui, ternyata banyak temannya yang mencapai 693 murid mengalami keluhan serupa berupa diare dan sakit perut. Bahkan, ada 14 guru yang juga diduga keracunan. Totalnya 707 korban.