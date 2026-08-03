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Cegah TPA Jatibarang Kebakaran, Damkar Kota Semarang Rutin Lakukan Pendinginan

Senin, 03 Agustus 2026 – 10:20 WIB
Cegah TPA Jatibarang Kebakaran, Damkar Kota Semarang Rutin Lakukan Pendinginan - JPNN.com Jateng
Petugas Damkar Kota Semarang melakukan pendinginan di TPA Jatibarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mulai mengantisipasi potensi kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang seiring memasuki musim kemarau.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah mengerahkan armada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang untuk melakukan pendinginan di area TPA untuk mencegah munculnya titik api.

“Pendinginan dilakukan secara rutin setiap dua atau tiga hari sekali, terutama di zona 1 dan zona 2 yang memiliki potensi tinggi munculnya titik api,” Kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang Glory Nasarani, belum lama ini.

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Glory mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari Apel Kesiapsiagaan Kebakaran yang digelar DLH dan Damkar Kota Semarang.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat sekitar dan pemulung agar tidak membakar sampah di TPA Jatibarang.

“Dikhawatirkan bara api dari pembakaran terbawa angin dan memicu kebakaran pada tumpukan sampah, sehingga diperlukan peran bersama dalam menjaga keamanan kawasan TPA selama musim kemarau,” ujarnya.

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Untuk diketahui, TPA Jatibarang pernah dilanda kebakaran saat musim kemarau. Tercatat, kebakaran terjadi pada 2023 dan 2024.

Saat itu, dalam proses pemadaman kebakaran melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengerahkan helikopter water boombing. (ink/jpnn)

Pendinginan dilakukan setiap dua-tiga hari sekali untuk mencegah terjadinya kebakaran di TPA Jatibarang Kota Semarang.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   Jawa Tengah semarang kebakaran kemarau TPA Jatibarang

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