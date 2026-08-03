Ratusan Siswa Keracunan MBG di Semarang, BGN Hentikan Operasional SPPG Karangturi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi, Kota Semarang, menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru SMKN 6 Semarang setelah mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah penghentian sementara itu dilakukan sambil menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab insiden keamanan pangan tersebut.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan dirinya sengaja datang ke Semarang untuk memastikan kondisi para korban sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program MBG di lapangan.

Pria yang akrab disapa Mas Dar itu mengunjungi sejumlah rumah sakit yang merawat para korban, di antaranya RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum, Sabtu (2/8).

Menurut Sudaryono, mayoritas korban mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, hingga pusing. Meski demikian, kondisi para pasien yang sempat menjalani perawatan disebut terus membaik.

"Alhamdulillah, tadi sudah kita tengok kondisinya sudah baik," kata Sudaryono dalam keterangan tertulisnya.

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Data Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat sedikitnya 707 orang diduga terdampak insiden tersebut. Jumlah itu terdiri atas 693 siswa dan 14 guru SMKN 6 Semarang yang mengonsumsi makanan MBG pada Jumat (31/7).

Hasil investigasi sementara mengarah pada dugaan adanya persoalan pada beberapa bahan makanan yang disajikan. Namun, BGN belum menetapkan penyebab pasti karena seluruh sampel masih menjalani uji laboratorium.