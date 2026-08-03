Target 1.000 RTLH Warga Miskin Kota Semarang Tuntas September 2026

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengebut pembangunan 1.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tuntas pada September tahun ini. Alokasi anggaran program RTLH pada 2026 mencapai Rp 20 miliar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang Murni Ediati mengatakan target tersebut tersebar di 1.000 titik lokasi di berbagai wilayah Ibu Kota Jawa Tengah.

Program itu merupakan bagian dari target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Pemkot Semarang.

“Target tahun ini sesuai RPJMD dan Renstra, yaitu 1.000 unit rumah atau titik lokasi pada 2026,” ujar Pipie, sapaan karib Murni Ediati, Senin (3/8).

Dia menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau warga miskin yang menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni. Penilaian warga menerima RTLH berdasarkan sejumlah indikator.

Indikatornya antara lain lantai rumah masih tanah atau plester, dinding belum permanen atau masih menggunakan papan, atap mengalami kebocoran, serta jendela dan ventilasi yang belum memenuhi standar rumah sehat.

“Rumah sehat harus memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai,” katanya.

Hingga semester pertama tahun ini, pihaknya telah menerima sekitar 600 usulan RTLH. Dari jumlah itu, sebanyak 105 rumah telah dikerjakan.