2 Rusunawa Butuh Renovasi, Pemkot Semarang Usulkan ke Kementerian PKP

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengusulkan renovasi dua rumah susun sederhana sewa (rusunawa), yakni Rusunawa Kaligawe dan Rusunawa Bandarharjo ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang Murni Ediati mengatakan kedua rusun tersebut dinilai sudah tua dan membutuhkan penanganan segera.

Dia menyebut Rusunawa Kaligawe masuk dalam prioritas karena kondisi bangunannya mulai mengalami kemiringan.

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“Jujur kalau itu kan nanti berhubungan dengan anggaran. dua itu yang kami usulkan Kaligawe sama Bandarharjo. Karena Kaligawe kondisinya udah mulai miring,” kata Pipie, sapaan karib Murni Ediati, Senin (3/8).

Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan dokumen perencanaan. Targetnya renovasi dua rusun bisa terealisasi melalui pendanaan pada 2027 atau 2028 mendatang.

“Kami sedang menyiapkan dokumen perencanaannya,” ujar Pipie.

Selama ini, pembangunan rusunawa umumnya didanai pemerintah pusat karena membutuhkan biaya yang sangat besar.

Dia menjelaskan renovasi menggunakan anggaran Kementerian PKP karena adanya keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Semarang.