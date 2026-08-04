PRPP Selalu Rugi, Gubernur Luthfi: 'Nek Rugi Terus Nggo Opo?'

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyoroti ketidakmampuan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) dalam mencapai target kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Luthfi mengatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terletak di Kawasan Marina itu, dalam catatannya selama ini tidak profit alias selalu merugi.

“Ada PRPP. PRPP rugi terus, nek rugi terus nggo opo (kalau rugi terus buat apa?),” kata Luthfi di kantornya, Senin (3/8).

Menurutnya, PRPP harus segera berbenah karena terus mengalami kerugian. Pihaknya juga akan mencari investor untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut sebagai salah satu ikon baru Jawa Tengah.

“Sehingga mereka saya ajak musyawarah, kendalanya di mana, dicarikan investor. Karena apa? Ke depan proyeksi PRPP itu akan kami jadikan salah satu ikonnya Jawa Tengah,” katanya.

Menurut Luthfi, PRPP diproyeksikan menjadi pusat kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Karena itu, direksi dan komisaris diminta menyampaikan rencana pengembangan perusahaan beserta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi.

“Sehingga Dirut-nya saya tantang, ‘Kamu bisa tidak mengembangkan?’ ‘Bisa.’ ‘Sanggup tidak?’ ‘Sanggup.’ Kemudian Komisarisnya ‘Sanggup?’ ‘Sanggup.’ Kalau sanggup presentasi ke saya. Nah ini nanti akan saya tunggu. Apa kendala dan apa perkembangan selanjutnya,” ujarnya.

Selain PRPP, empat BLUD yang menjadi sorotan, yakni RSUD dr. Rehatta Jepara, RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta, dan RSUD Dr. Adhyatma Tugurejo Semarang.