PSSI Kantongi Pendapatan Rp722 Miliar, Erick Thohir: Mayoritas Bukan dari APBN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mencatat pendapatan sebesar Rp722 miliar sepanjang periode laporan keuangan 2025/2026.

Menariknya, sebagian besar pemasukan organisasi sepak bola nasional itu berasal dari sumber pendanaan nonpemerintah.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan hanya sekitar Rp63 miliar dari total pendapatan tersebut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selebihnya merupakan hasil berbagai aktivitas komersial yang dikelola PSSI.

"Rp722 miliar itu, Rp63 miliar dari APBN. Sisanya benar-benar kami di PSSI bekerja keras untuk pendanaan itu," ujar Erick seusai Kongres Biasa PSSI di Jakarta, Senin (3/8).

Menurut Erick, capaian tersebut menjadi bukti bahwa PSSI terus memperkuat kemandirian finansial melalui pengembangan berbagai sumber pendapatan.

Dana itu berasal dari kerja sama sponsor, penjualan tiket pertandingan tim nasional Indonesia, hak siar televisi, hingga penjualan merchandise resmi.

Meski demikian, Erick menegaskan besarnya pendapatan tersebut tidak berarti PSSI sudah sepenuhnya mandiri secara finansial. Dia menyebut dukungan pemerintah masih menjadi bagian penting dalam pengembangan sepak bola nasional.

"Kami di PSSI senang, pendapatan kami kurang lebih tadi sudah diaudit, kurang lebih tahun ini memperoleh Rp722 miliar," katanya.