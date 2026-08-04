Rutin Sejak 2013, HS Kembali Berangkatkan 156 Karyawan Umrah ke Tanah Suci

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 156 karyawan HS Surya Group berangkat umrah ke tanah suci. Keberangkatan ratusan karyawan di bawah pimpinan Muhammad Suryo ini diwarnai tangis haru.

CEO HS Surya Group Muhammad Suryo melepas langsung keberangkatan ratusan karyawannya tersebut ke Arab Saudi pada Senin (3/8).

“Program umrah karyawan ini rutin kami laksanakan setiap sejak 2013. Hingga sekarang sudah 13 tahun. Hanya saja dulu jumlah pesertanya masih puluhan orang. Kalau sekarang rata-rata tiap tahun 100 orang kami berangkatkan umrah,” katanya di halaman Masjid Al Karomah, area pabrik HS di Jalan Pendem, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Menurutnya, keberangkatan umrah tersebut merupakan bentuk penghargaan sekaligus ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras para karyawan.

“Kita semua bekerja mencari rezeki. Sebagian dari rezeki itu memang menjadi hak mereka,” ujar pengusaha muda asal Lampung yang kini menetap di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Karyawan yang memperoleh apresiasi umrah dipilih berdasarkan ketekunan beribadah, loyalitas, serta prestasi dalam mencapai target pekerjaan.

“Hidup harus memberi manfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri,” ujarnya.

Di hadapan 156 karyawan yang akan berangkat, Suryo juga menitipkan satu permohonan yang begitu pribadi. Dia meminta seluruh jamaah mendoakan mendiang istri, almarhumah Anis Syarifah.