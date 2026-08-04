Tak Cuma Lihat, Pengunjung INDOMOBIL Expo Semarang Bisa Langsung Jajal Mobil Listrik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengunjung INDOMOBIL Expo Semarang 2026 tidak hanya dapat melihat beragam kendaraan listrik yang dipamerkan, tetapi juga berkesempatan menjajal langsung melalui fasilitas test drive dan test ride.

Pameran bertema “EVperience” yang digelar di 23 Semarang Shopping Center pada 4–9 Agustus 2026 tersebut menghadirkan kendaraan elektrifikasi dari berbagai merek di bawah naungan INDOMOBIL Group.

Melalui pengalaman berkendara secara langsung, masyarakat dapat merasakan akselerasi instan, kabin yang senyap, efisiensi energi, serta berbagai teknologi keselamatan dan fitur pintar yang menjadi keunggulan kendaraan listrik.

Selain memberikan pengalaman berkendara, pameran tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat Jawa Tengah untuk mengenal lebih dekat perkembangan kendaraan elektrifikasi sekaligus mempertimbangkan kendaraan listrik sebagai pilihan mobilitas sehari-hari.

“Semarang merupakan kota dengan potensi pasar yang sangat besar dan masyarakat yang terbuka terhadap perkembangan teknologi mobilitas. Melalui INDOMOBIL Expo Semarang 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman kendaraan listrik yang lebih dekat, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Jawa Tengah saat ini,” ujar CEO INDOMOBIL Dealership Group Santiko Wardoyo.

Dalam pameran tersebut, masyarakat Jawa Tengah juga dapat melihat langsung penampilan perdana Leapmotor B10 dan Changan Nevo Q05 di Semarang.

Changan Nevo Q05 menjadi salah satu model yang menarik perhatian karena sebelumnya telah diperkenalkan dalam ajang GIIAS 2026. SUV elektrifikasi tersebut mencatatkan performa positif di pasar global.

Di China, Nevo Q05 mencatat penjualan kumulatif lebih dari 100.000 unit hanya dalam delapan bulan sejak diluncurkan. Sementara di Thailand, model tersebut memperoleh lebih dari 5.000 pemesanan dalam tiga bulan pertama.