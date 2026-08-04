Dies Natalis ke-44 SCU, Eks Wali Kota Semarang Ingatkan Mahasiswa Berani Bersuara untuk Bangsa

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Keberanian generasi muda menyampaikan gagasan dinilai menjadi salah satu modal penting untuk menjawab berbagai persoalan bangsa.

Pesan itu mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan yang digelar Soegijapranata Catholic University (SCU) sebagai rangkaian Dies Natalis ke-44 di Kampus Bendan, Kota Semarang, Senin (3/8).

Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis SCU sekaligus mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menilai Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang cerdas.

Tantangan terbesar justru terletak pada keberanian masyarakat, khususnya kalangan muda dan akademisi, untuk menyampaikan gagasan di ruang publik.

"Persoalannya adalah bagaimana anak-anak muda, akademisi, dan masyarakat berani menyuarakan apa yang menurut mereka benar," ujar pria yang akrab disapa Hendi.

Menurutnya, banyak perubahan dan inovasi lahir dari ide-ide yang berani disampaikan kepada publik. Karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengamat, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk memahami persoalan sekaligus menawarkan solusi.

Pesan tersebut selaras dengan tema Dies Natalis ke-44 SCU, "Berjumpa dan Menyala", yang mendorong kampus menjadi ruang pertemuan antara dunia akademik dan masyarakat.

"Perjumpaan yang intens dengan masyarakat, terutama komunitas anak muda, perlu dibangun agar semakin banyak gagasan yang lahir," katanya.