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Misteri Kematian Pelajar SMP di Pemalang, Polisi Dalami Dugaan Perundungan

Rabu, 05 Agustus 2026 – 15:24 WIB
Misteri Kematian Pelajar SMP di Pemalang, Polisi Dalami Dugaan Perundungan - JPNN.com Jateng
Ilustrasi korban meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Seorang pelajar SMP di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan. Kasus ini sedang didalami kepolisian.

Korban berinisial AAF (13) merupakan warga Desa Semingkir, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

Korban meninggal dunia seusai menjalani perawatan di RS Mardhatillah Randudongkal pada Minggu (2/8) malam.

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Atas kematian korban, pihak keluarga melaporkan ke Mapolres Pemalang.

“Kami masih menunggu hasil rekam medis dari Rumah Sakit Mardhatillah Randudongkal, di mana korban sempat dirawat selama satu hari, sebelum dinyatakan meninggal dunia,” kata Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP M. Faizal Wildan Umar, Rabu (5/8).

Saat ini, penyidik masih meminta keterangan dari sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan dinas serta instansi terkait. Pihaknya juga akan melakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban.

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“Saat ini kami masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait,” katanya.

“Jika ditemukan unsur pidana, maka akan kami proses sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya, menambahkan. (ink/jpnn)

Dugaan perundungan sedang didalami kepolisian untuk mengungkap misteri kematian pelajar di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   Jawa Tengah Pemalang pelajar perundungan

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