Dana Cadangan Pilgub Jateng 2029 Dipatok Rp 1,2 Triliun

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dana cadangan senilai Rp 1,2 triliun disiapkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2029.

Dana itu akan disisihkan secara bertahap mulai 2027.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan dana tersebut disisihkan terlebih dahulu agar pelaksanaannya tidak membebani APBD dalam satu tahun anggaran.

“Tidak bisa kami anggarkan dalam waktu satu tahun, sehingga dana cadangan ini kami anggarkan tiap tahun,” kata Gus Yasin, sapaan karib Taj Yasin seusai Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (5/8).

Dia menjelaskan besaran dana yang akan dialokasikan diperkirakan sekitar Rp 400 miliar setiap tahun selama tiga tahun. Dengan skema tersebut, total dana cadangan yang disiapkan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Gus Yasin berharap pembahasan Raperda tersebut segera rampung sehingga menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mulai membentuk dana cadangan.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Hafidz Alhaq Fatih mengatakan pembentukan dana cadangan merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan penyelenggaraan Pilgub 2029 dapat dibiayai secara terencana dan berkelanjutan.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah bukan sekadar agenda politik lima tahunan, tetapi proses konstitusional yang membutuhkan dukungan pendanaan memadai.