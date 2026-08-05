Perkuat Jaringan di Jateng, Smartfren Luncurkan Unlimited 5G di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk melalui merek Smartfren resmi meluncurkan paket Unlimited 5G di Kota Semarang, Rabu (5/8).

Paket ini menawarkan internet tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota selama pelanggan berada di jaringan 5G Smartfren.

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari perluasan layanan 5G XLSMART yang ditargetkan menjangkau makin banyak kota dan kabupaten di Indonesia sepanjang 2026.

Di Jawa Tengah, perusahaan menyebut penguatan jaringan telah dilakukan secara bertahap selama sekitar empat bulan terakhir melalui peningkatan teknologi di sejumlah wilayah.

Regional Group Head XLSMART Central Java Joseph Marthinus Gultom mengatakan kesiapan infrastruktur menjadi alasan perusahaan baru meluncurkan produk Unlimited 5G setelah kualitas jaringan dinilai memadai.

"Selama lebih dari empat bulan terakhir kami terus melakukan peningkatan teknologi di berbagai kota. Setelah infrastruktur siap, baru produk Unlimited 5G ini kami luncurkan," ujarnya kepada wartawan di Semarang.

Menurut Joseph, Semarang dipilih sebagai kota peluncuran karena menjadi salah satu daerah dengan penetrasi pengguna perangkat 5G tertinggi di Indonesia.

Namun, dia mengakui tantangan terbesar bukan lagi pembangunan jaringan, melainkan meningkatkan pemanfaatan teknologi 5G oleh pelanggan.