Dana TKD Dipotong, Pemprov Jateng Genjot PAD, Gaji ASN Aman

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedang digencarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) agar tetap bisa membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan pengeluaran belanja pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih aman dan tidak mengalami kendala.

“Kondisi untuk Pemprov (Jateng, red) alhamdulillah masih sanggup, masih siap,” kata Gus Yasin di Gedung Berlian DPRD Jateng, Kota Semarang, Rabu (5/8).

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Gus Yasin mengatakan upaya yang dilakukan ketika TKD dipotong, yaitu dengan mengoptimalkan PAD.

Walakin, pemerintah daerah (pemda) bersama pemerintah pusat tengah membahas sinkronisasi kebutuhan belanja pegawai, menyusul banyaknya kabupaten/kota yang memiliki rasio belanja pegawai di atas 30 persen.

“Kami juga berupaya meningkatkan PAD. Kami cari solusinya bareng-bareng. Harus kami upayakan, sebagai kepala daerah kami harus bertanggung jawab," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng Dwianto Priyonugroho menyebut tidak ada keterlambatan pembayaran gaji ASN.

“Sampai dengan saat ini di 35 kabupaten/ kota dan provinsi, pembayaran ini sudah sesuai dengan jadwal dan kebutuhannya cukup untuk membiayai,” ujarnya.