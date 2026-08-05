44 Tahun Mengabdi, SCU Semarang Perkuat Dampak Nyata bagi Masyarakat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Soegijapranata Catholic University (SCU) Semarang, Jawa Tengah, menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi refleksi dalam peringatan Dies Natalis ke-44 SCU yang mengusung tema Berjumpa dan Menyala.

Rektor SCU Robertus Setiawan Aji Nugroho mengatakan perjalanan 44 tahun menjadi momentum bagi universitas untuk mengevaluasi sejauh mana peran dan kontribusinya kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

"Refleksi tersebut berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana SCU telah menjalankan perutusannya kepada masyarakat," kata Robertus saat memberikan keterangan kepada media di Kampus 1 SCU, Semarang, Rabu (5/8).

Menurut dia, selama empat dekade lebih SCU telah membangun perjumpaan dengan berbagai pihak, mulai dari calon mahasiswa, mahasiswa, alumni, dunia usaha dan industri, hingga pemerintah.

Perjumpaan tersebut, lanjutnya, harus melahirkan kepemimpinan, motivasi, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kami tidak ingin kampus hanya menjadi institusi yang berfungsi sebagai pabrik pencetak lulusan. Universitas harus mampu mewarnai kehidupan masyarakat melalui kontribusi nyata di berbagai bidang," ujarnya.

Robertus menjelaskan tema "Berjumpa dan Menyala" lahir dari refleksi terhadap situasi global maupun nasional yang penuh tantangan.