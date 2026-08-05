Sekolah Rakyat di Jateng Tampung 2.692 Murid, Begini Kondisinya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 2.692 murid baru mulai mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di 16 Sekolah Rakyat (SR) yang tersebar di Jawa Tengah pada tahun ajaran 2026/2027.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menilai program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menekan angka putus sekolah.

“Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan karena bagaimana pun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi,” kata Gus Yasin di kantornya, Kota Semarang, Rabu (5/8).

Pihaknya menyatakan akan mengawal program Sekolah Rakyat karena menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Karena ini adalah gagasan presiden yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin, sehingga sekolah rakyat ini benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil,” katanya.

Sejalan dengan SR, dia menjelaskan bahwa di Jateng telah memiliki sekolah berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. SMKN Jateng itu berada di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga.

Termasuk ada 15 sekolah semi-boarding yang tersebar di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah.

“Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir,” katanya.