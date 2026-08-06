Gekrafs Jateng dan Kaltim Jalin Kerja Sama Strategis

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Jawa Tengah dan Kalimantan Timur menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pengembangan sektor ekonomi kreatif di kedua provinsi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangkaian kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Kamis (6/8).

Penandatanganan dilakukan Ketua Gekrafs Jawa Tengah Berty Diah Rahmana bersama Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, yang juga menjabat Ketua Gekrafs Kaltim.

Kesepakatan itu menjadi langkah untuk membangun sinergi antardaerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang lebih inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Berty menyampaikan bahwa kerja sama antara Gekrafs Jateng dan Gekrafs Kaltim diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Kolaborasi mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring pelaku industri kreatif, serta pembukaan peluang investasi dan akses pasar bagi produk-produk kreatif dari kedua daerah.

Kunjungan tersebut menjadi tindak lanjut kerja sama antarpemerintah daerah. Selain bidang ekonomi kreatif, agenda tersebut juga diisi dengan penandatanganan berbagai kesepakatan strategis antara pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan mitra pembangunan dari kedua provinsi.

“Diharapkan hubungan antara Jawa Tengah dan Kalimantan Timur makin erat, tidak hanya dalam aspek pemerintahan, tetapi juga dalam pengembangan ekonomi kreatif yang mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha,” kata Berty. (ink/jpnn)