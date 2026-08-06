Beras dan Rokok Jadi Penyumbang Besar Garis Kemiskinan di Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Beras dan rokok kretek filter menjadi dua komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap garis kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng).

Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat komoditas makanan masih menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Di wilayah perkotaan, selain beras dan rokok kretek filter, komoditas yang menyumbang besar terhadap garis kemiskinan antara lain telur ayam ras, daging ayam ras, roti, kue basah, tempe, mi instan, bawang merah, dan gula pasir.

“Beras masih memberikan sumbangan terbesar, yakni sebesar 20,73 persen dan rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua sebesar 9,50 persen,” kata Kepala BPS Jateng Ali Said, Rabu (5/8).

Sementara itu, komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan di perkotaan adalah perumahan. “Yaitu sebesar 7,48 persen,” katanya.

Seperti halnya di perkotaan, beras dan rokok kretek filter ini masih menjadi penyumbang terbesar pertama dan kedua. Angkanya 22,39 persen untuk beras, dan rokok kretek filter 8,51 persen.

Komoditas penyumbang terbesar antara perkotaan dan perdesaan sebagian besar secara umum sama, kecuali komoditas kue basah dan mi instan yang memberikan sumbangan besar di perkotaan, tetapi tidak di perdesaan.

“Sementara itu, komoditas kopi bubuk dan kopi instan, dan juga tahu, ini juga terlihat memberikan sumbangan yang besar di perdesaan, tetapi tidak di perkotaan,” ujarnya.