Tim MORA Air Fund Rancang Model Deradikalisasi Berbasis Gender, Libatkan Eks Napiter Perempuan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tim peneliti MORA The Air Fund Program LPDP mulai menyusun model deradikalisasi berbasis gender yang diharapkan menjadi inovasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan paham radikal di Indonesia.

Penyusunan model tersebut menjadi fokus utama penelitian tahun kedua yang dibahas dalam kegiatan riset kolaboratif di Makassar pada 6-8 Agustus 2026.

Forum tersebut mempertemukan akademisi, praktisi, hingga tokoh masyarakat untuk memperkuat arah penelitian agar tidak hanya berkualitas secara akademik, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

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Sekretaris LP2M UIN Walisongo Semarang Abdul Karim mengatakan penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan publikasi internasional bereputasi, khususnya yang terindeks Scopus.

Namun, menurutnya, luaran penelitian juga harus memiliki manfaat praktis bagi masyarakat.

"Penelitian diharapkan tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga menghasilkan output yang aplikatif untuk pengembangan keilmuan maupun praktik sosial," katanya kepada JPNN, Kamis (6/8).

Ketua peneliti Prof. Ilyas Supena menjelaskan riset tersebut kini memasuki tahap lanjutan. Pada tahun pertama, tim peneliti berfokus melakukan eksplorasi dan penggalian data mengenai fenomena radikalisme.

Memasuki tahun kedua, penelitian diarahkan pada penyusunan modul dan model deradikalisasi yang komprehensif.