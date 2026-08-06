Lintasarta Siapkan Fondasi AI untuk Percepat Transformasi Digital BPD

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lintasarta memperkuat komitmennya mendukung modernisasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui kolaborasi strategis dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) serta sejumlah BPD di Indonesia.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada ajang CxO BPD Summit 2026 di Semarang, Kamis (6/8). Selain bersama ASBANDA, Lintasarta juga menjalin kerja sama transformasi digital dengan Bank Jakarta, Bank BPD Bali, dan Bank Sumsel Babel, serta memperkuat sinergi dengan Bank Jateng.

Kolaborasi itu menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital BPD melalui pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), penguatan keamanan siber, hingga pembangunan infrastruktur digital yang terintegrasi.

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President Director & CEO Lintasarta Armand Hermawan mengatakan BPD memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah. Karena itu, penguatan fondasi digital menjadi kebutuhan agar BPD mampu menjawab tantangan industri keuangan yang semakin dinamis.

"Melalui Lintasarta Intelligent Core, kami menghadirkan fondasi digital berbasis AI yang memungkinkan setiap BPD mempercepat transformasi digital secara aman, terintegrasi, dan tetap menjaga kedaulatan data serta karakteristik masing-masing daerah," kata Armand kepada JPNN.

Menurut dia, Lintasarta mengembangkan konsep 'Satu Fondasi, Satu Kedaulatan' yang dibangun di atas tiga prinsip utama, yakni Sovereign, Integrated, dan Seamless Experience. Melalui pendekatan tersebut, setiap BPD tetap memiliki kemandirian dalam mengelola data, tetapi berada dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2026 menunjukkan industri BPD mengelola aset sekitar Rp1.036 triliun dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 26,19 persen. Besarnya potensi tersebut dinilai perlu didukung dengan transformasi digital yang kuat agar BPD makin kompetitif sekaligus mampu memperluas layanan kepada masyarakat.

AI Jadi Fondasi Transformasi