Jasad Pria di Bagasi Honda Jazz Diduga Berkaitan dengan Perampokan Konter Ambarawa

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Polisi menyelidiki dugaan perampokan dan penculikan pemilik konter gadget di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kasus tersebut diduga berkaitan dengan penemuan jasad seorang pria di dalam bagasi mobil Honda Jazz tanpa pelat nomor di Desa Trisari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan penyidik masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap rangkaian peristiwa tersebut.

“Kami masih melakukan pemeriksaan saksi serta penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap motif di balik peristiwa tersebut,” kata AKBP Heru, Kamis (7/7).

Selain memeriksa saksi, polisi melakukan penyelidikan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Petugas mendatangi konter gadget di Ambarawa serta lokasi penemuan jasad dalam bagasi mobil di Gubug.

Tim Satreskrim Polres Semarang juga masih memburu pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Jadi kami juga mendatangi lokasi kejadian di Grobogan,” ujar AKBP Heru.

Sementara itu, Kapolsek Ambarawa AKP Ririh Widiastuti menjelaskan dugaan perampokan dan penculikan diketahui setelah sejumlah karyawan konter mencurigai tidak adanya respons dari pemilik usaha.