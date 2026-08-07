Puluhan Warga Manfaatkan Servis Gratis LKP Dimy Motor di Demak Expo

jateng.jpnn.com, DEMAK - Layanan servis sepeda motor gratis yang dibuka Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dimy Motor Kalikondang di Spot Center Demak Expo 2026 dimanfaatkan puluhan warga.

Selain membantu masyarakat mengecek kondisi kendaraan tanpa biaya jasa, kegiatan ini juga menjadi ajang praktik langsung bagi peserta pelatihan mekanik.

Pimpinan LKP Dimy Motor Muhammad Dimyati mengatakan layanan servis gratis dibuka mulai 6 hingga 9 Agustus 2026 dengan target sedikitnya 30 unit sepeda motor setiap hari.

"Yang penting datang ke sini, daftar nama dan nomor polisi kendaraan, nanti kami layani. Semua jasa servis gratis. Kecuali kalau ada penggantian suku cadang baru berbayar," katanya, Jumat (7/8/2026).

Ia menjelaskan, layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan oli, lampu, mesin, sistem injeksi, hingga pemeriksaan menggunakan alat scanner agar performa kendaraan kembali optimal.

Tak hanya motor berkarburator dan injeksi, peserta pelatihan juga mampu menangani sepeda motor listrik maupun motor hasil konversi.

Menurut Dimyati, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning/PBL) bagi peserta Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Sebanyak 25 peserta pelatihan didampingi lima mekanik reguler terlibat langsung melayani kendaraan milik masyarakat.

"Ini sangat bermanfaat. Masyarakat mendapatkan layanan servis gratis, sementara peserta pelatihan bisa mengaplikasikan ilmu dan membuktikan keterampilannya dalam merawat sepeda motor," ujarnya.