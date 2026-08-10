Kekeringan di Banjarnegara Meluas, BPBD Salurakan 3,19 Juta Liter Air

jateng.jpnn.com, BANJAR - Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara hingga Sabtu (8/8) telah menyalurkan sebanyak 3.198.600 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan.

Bantuan tersebut disalurkan sebanyak 742 ritase dan telah menjangkau 5.466 keluarga atau 18.172 jiwa yang tersebar di 21 desa dan enam kelurahan pada 10 kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara Aji Piluroso mengatakan distribusi air bersih dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi wilayah yang mengalami kekeringan.

"Penyaluran terus kami lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah yang terdampak kekeringan," kata Aji di Banjarnegara, Minggu (9/8).

Menurut Aji, bantuan air bersih tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara.

Pada Sabtu (8/8) saja, BPBD kembali mengirimkan bantuan ke sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.

Di antaranya Desa Somawangi dan Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja; Desa Karangjambe, Kecamatan Wanadadi; serta Desa Rakitan, Kecamatan Madukara.