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Cuaca Jawa Tengah, Senin (10/8), BMKG Ingatkan Potensi Karhutla

Senin, 10 Agustus 2026 – 08:18 WIB
Cuaca Jawa Tengah, Senin (10/8), BMKG Ingatkan Potensi Karhutla - JPNN.com Jateng
BMKG memprakirakan cuaca Jawa Tengah hari ini cerah hingga berawan. Suhu mencapai 34 derajat Celsius, warga diminta waspada potensi kebakaran hutan dan lahan. Foto: source for jpnn

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Jenderal Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Senin (10/8) umumnya cerah hingga berawan.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani menyebutkan kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga awal malam, cuaca di sejumlah wilayah Jawa Tengah diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau.

Berikut prakiraan cuaca hari ini di sejumlah wilayah Jawa Tengah, berlaku Senin, 10 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa (11/8) pukul 07.00 WIB:

Cerah Berawan:

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Cilacap, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Demak, Kendal, Batang, Pemalang, Brebes, Salatiga, Semarang, Pekalongan, Tegal, Bumiayu, dan Ambarawa.

Berawan:

BMKG memprakirakan cuaca Jawa Tengah hari ini cerah hingga berawan. Suhu mencapai 34 derajat Celsius, warga diminta waspada potensi kebakaran hutan dan lahan.
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TAGS   cuaca jawa tengah cuaca Jawa Tengah bmkg karhutla

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