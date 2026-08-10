TNI-AD Kelola Sampah TPA Jatibarang Semarang Jadi BBM Terbarukan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) menjalin kerja sama dalam pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak (BBM) terbarukan.

Nantinya, prajurit TNI-AD akan ditempatkan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang untuk mengolah timbunan sampah yang akan overkapasitas itu melalui teknologi pirolisis. Pemkot Semarang akan menyediakan lahan seluas 1.000 meter persegi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Markas Besar (Mabes) TNI AD pada Jumat (7/8).

“Persoalan sampah sudah sangat mendesak. Kami tidak bisa terus menggunakan cara lama. Teknologi harus dipakai untuk mengurangi sampah sekaligus mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai,” kata Agustina.

Keterlibatan TNI-AD merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran ikut berperan dalam mencari solusi terhadap persoalan sampah yang telah menjadi tantangan nasional.

“Kalau Kota Semarang dipercaya menjadi bagian dari pilot project nasional, maka ukurannya adalah berapa banyak sampah yang bisa dikurangi, seberapa aman teknologinya, dan sebesar apa manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

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Menurutnya, teknologi bukan berarti masyarakat boleh berhenti memilah sampah. Pihaknya akan terus menerapkan pemilahan sampah melalui gerakan Semarang Wegah Nyampah.

“Makin maju teknologinya, makin penting sampah dipilah dari sumbernya. Pengolahan berbasis teknologi disiapkan untuk menangani residu, sementara gerakan Semarang Wegah Nyampah tetap berjalan di hulu. Yang kami bangun adalah sistemnya, bukan hanya mesin,” ujarnya.