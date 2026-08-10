Melihat Keseruan Napi Semarang Adu Bakat Lomba HUT ke-81 RI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) mulai terasa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Para napi ikut memeriahkan dengan mengikuti lomba khas bulan kemerdekaan.

Narapidana yang mendekam di Lapas Kelas I Semarang mengikuti berbagai cabang olahraga dan seni seperti futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, karaoke.

Kepala Lapas Kelas I Semarang Ahmad Tohari gebyar kemerdekaan yang dibalut dengan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) bertujuan mempererat kebersamaan, membangun sportivitas, serta menjadi sarana pembinaan karakter bagi warga binaan selama menjalani masa pidana.

"Momentum Hari Kemerdekaan ini kami jadikan sebagai sarana memperkuat semangat persatuan, sportivitas, dan kebersamaan,” kata Tohari dikonfirmasi, Senin (10/8).

Tohari menjelaskan bahwa Porseni merupakan bagian dari proses pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pengembangan karakter dan mental warga binaan.

“Melalui olahraga dan seni, kami ingin membangun karakter positif warga binaan sekaligus menciptakan suasana pembinaan yang sehat, produktif, dan penuh semangat,” ujarnya.

Tohari berharap ajang tahunan ini dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengembangkan potensi diri dan menumbuhkan semangat perubahan ke arah yang lebih baik.

“Semoga semangat kemerdekaan menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, memperbaiki diri, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat,” ujarnya. (ink/jpnn)