Mutasi Pamen & Pati Kodam IV/Diponegoro, 8 Jabatan Strategis Berganti

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sejumlah perwira menengah (Pamen) dan perwira tinggi (Pati) di lingkungan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro masuk dalam daftar mutasi awal Agustus tahun ini.

Delapan perwira ini mengikuti Acara Tradisi dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Balai Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (10/8).

Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat prosesi tersebut menjadi bagian dari pembinaan organisasi sekaligus momentum pergantian tanggung jawab kepemimpinan untuk melanjutkan pengabdian dan meningkatkan kinerja satuan.

“Rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan sekaligus mendorong kemajuan satuan,” katanya.

Mayjen Achiruddin mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah dan kehormatan yang harus dijawab dengan pengabdian terbaik.

Para pejabat yang baru diharapkan mampu membawa semangat dan inovasi, sementara pejabat yang meninggalkan jabatan diharapkan membawa kebanggaan atas pengabdian yang telah diberikan.

“Terimalah amanah dengan kehormatan, laksanakan tugas dengan loyalitas dan integritas, serta tinggalkan satuan dengan prestasi,” ujarnya. (ink/jpnn)

Berikut daftar Pati dan Pamen Kodam IV/Diponegoro yang melaksanakan sertijab: