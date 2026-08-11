JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Rotasi 2 Brigjen, 5 Kolonel Kodam IV/Diponegoro, Ini Daftar Lengkapnya

Rotasi 2 Brigjen, 5 Kolonel Kodam IV/Diponegoro, Ini Daftar Lengkapnya

Selasa, 11 Agustus 2026 – 08:15 WIB
Rotasi 2 Brigjen, 5 Kolonel Kodam IV/Diponegoro, Ini Daftar Lengkapnya - JPNN.com Jateng
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat memimpin upacara serah terima jabatan pamen dan pati di lingkungan Kodam IV/Diponegoro. FOTO: Pendam IV/Diponegoro.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rotasi jabatan terjadi di lingkungan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro pada awal Agustus tahun ini.

Sebanyak delapan perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) masuk dalam daftar mutasi, terdiri atas dua brigadir jenderal (brigjen), lima kolonel, dan satu kapten.

Delapan perwira ini mengikuti Acara Tradisi dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Balai Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (10/8).

Baca Juga:

“Rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan sekaligus mendorong kemajuan satuan,” kata Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat.

Mayjen Achiruddin mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah dan kehormatan yang harus dijawab dengan pengabdian terbaik.

Para pejabat yang baru diharapkan mampu membawa semangat dan inovasi, sementara pejabat yang meninggalkan jabatan diharapkan membawa kebanggaan atas pengabdian yang telah diberikan.

Baca Juga:

“Terimalah amanah dengan kehormatan, laksanakan tugas dengan loyalitas dan integritas, serta tinggalkan satuan dengan prestasi,” ujar mantan Komandan Pasukan Pengaman Presiden tersebut. (ink/jpnn)

Berikut daftar Pati dan Pamen Kodam IV/Diponegoro yang melaksanakan sertijab:

Ini daftar lengkap dari rotasi dua prajurit TNI berpangkat brigjen dan lima kolonel di lingkungan Kodam IV/Diponegoro.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang Kodam IV/Diponegoro mutasi mutasi jabatan tni mayjen tni achiruddin darojat mutasi tni

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU