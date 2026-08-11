Rotasi 2 Brigjen, 5 Kolonel Kodam IV/Diponegoro, Ini Daftar Lengkapnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rotasi jabatan terjadi di lingkungan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro pada awal Agustus tahun ini.

Sebanyak delapan perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) masuk dalam daftar mutasi, terdiri atas dua brigadir jenderal (brigjen), lima kolonel, dan satu kapten.

Delapan perwira ini mengikuti Acara Tradisi dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Balai Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (10/8).

“Rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan sekaligus mendorong kemajuan satuan,” kata Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat.

Mayjen Achiruddin mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah dan kehormatan yang harus dijawab dengan pengabdian terbaik.

Para pejabat yang baru diharapkan mampu membawa semangat dan inovasi, sementara pejabat yang meninggalkan jabatan diharapkan membawa kebanggaan atas pengabdian yang telah diberikan.

“Terimalah amanah dengan kehormatan, laksanakan tugas dengan loyalitas dan integritas, serta tinggalkan satuan dengan prestasi,” ujar mantan Komandan Pasukan Pengaman Presiden tersebut. (ink/jpnn)

Berikut daftar Pati dan Pamen Kodam IV/Diponegoro yang melaksanakan sertijab: