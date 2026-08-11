Lagi, Portal Simpang Jerakah Semarang Roboh Dihantam Truk, Ini Sanksinya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Portal pembatas ketinggian kendaraan di Jerakah, Kota Semarang, Jawa Tengah roboh kembali pada pada Senin (10/8). Robohnya portal tersebut karena ditabrak truk yang keempat kalinya.

Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang Rohmad mengatakan telah memberi peringatan bahwa ketinggian truk tidak bisa melintasi portal setinggi 3,4 meter.

“Sudah kami peringatkan, tetapi truk tetap menerobos sehingga menabrak bagian atas portal dan langsung roboh,” kata Rohmad kepada JPNN.com, Selasa (11/8).

Bermula truk Mitsubishi yang melaju dari barat menuju Kawasan Industri Candi. Dia menyebut sang sopir tidak fokus karena mengemudi sambil mengikuti arahan Google Maps.

“Sopirnya dari Lampung, dari luar daerah. Mungkin tidak tahu rute sehingga sambil berjalan memantau Google Maps,” ujarnya.

“Sudah kami kasih rambu-rambu. Pengemudi harus lebih teliti dan membaca rambu-rambu,” kata Rohmad, lagi.

Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan memastikan truk yang menabrak portal pembatas ketinggian akan dikenai sanksi.

“Ditilang karena tadi si pengendara ini dia sambil menggunakan handphone. Alasannya pakai aplikasi Google Maps,” kata Danang.