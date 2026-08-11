CKG di Semarang Sasar Perempuan Rentan, Kanker Payudara Jadi Perhatian

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggelar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan sasaran utama perempuan dari kelompok rentan. Salah satu pemeriksaan yang menjadi perhatian utama ialah skrining kanker payudara.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pemeriksaan tersebut penting untuk mendeteksi kanker payudara sejak dini.

“Ini yang paling dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk skrining kanker payudara, dan biasanya para perempuan itu kan gampang lupa,” kata Agustina seusai meninjau CKG di Aula Balai Kota Semarang, Selasa (11/8).

Menurutnya, perempuan sering mengabaikan pemeriksaan kesehatan sehingga penyakit “kanker” baru diketahui ketika sudah memasuki stadium lanjut.

“Nah, hadirnya skrining pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan,” ujarnya.

Kelompok rentan yang dimaksud adalah pengemudi ojek daring, pendorong gerobak, dan pedagang kaki lima.

Selain USG payudara, juga terdapat skrining kanker leher rahim atau serviks dengan HPV DNA serta skrining TBC menggunakan X-Ray.

Dia menjelaskan CKG menjadi upaya untuk meningkatkan deteksi dini penyakit. Pemerintah berharap jumlah kasus yang ditemukan melalui skrining tidak banyak. Namun, apabila ditemukan penyakit, mereka akan mendapatkan tindak lanjut di rumah sakit.