Gayatri Jateng Menyambut HUT ke-81 RI dengan Kebaya, Gowes, hingga Naik Sampan di Rawa Pening

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ada cara berbeda yang dilakukan komunitas perempuan Gayatri Jawa Tengah dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Bukan sekadar menggelar acara seremonial, para perempuan yang tergabung dalam Gayatri Jateng memadukan semangat kemerdekaan dengan pelestarian budaya dan pengenalan potensi wisata di Kabupaten Semarang.

Kegiatan yang digelar di Ambarawa, Jawa Tengah, Minggu (2/8/2026), tersebut diikuti para peserta dengan mengenakan kebaya kutu baru.

Dengan balutan busana tradisional, mereka bersepeda menyusuri desa dan persawahan sembari membawa Bendera Merah Putih.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menari, memainkan sejumlah permainan tradisional, hingga menikmati suasana Rawa Pening menggunakan sampan.

PIC Kegiatan Gayatri Jateng Nova Maharani dan Maresh Wijayanti mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya komunitas untuk merawat budaya sekaligus mengenalkan kekayaan wisata Jawa Tengah.

"Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa pelestarian budaya bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan sekaligus memperkenalkan keindahan wisata Jawa Tengah," ujar Nova dan Maresh, beberapa waktu lalu.

Menurut mereka, penggunaan kebaya kutu baru dalam kegiatan tersebut juga menjadi simbol bahwa busana tradisional dapat tetap hadir dalam aktivitas masyarakat masa kini.