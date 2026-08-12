Polisi Membongkar Makam Sutrimo Karumga Eks Jampidsus Febrie

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Makam Sutrimo di Pemakaman Bantaragung, Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dibongkar pada Rabu (12/8).

Ekshumasi tersebut dilakukan Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang merupakan kepala rumah tangga (karumga) mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Proses pembongkaran makam menjadi bagian dari penyidikan setelah keluarga Sutrimo melaporkan kematian almarhum ke Polresta Banyumas pada Sabtu (8/8).

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Laporan itu dibuat setelah muncul kabar simpang siur mengenai penyebab kematian Sutrimo.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan ekshumasi dilakukan bersama Polda Jawa Tengah dan Polresta Banyumas.

"Hari ini (12/8) ada tiga tahapan kegiatan, yang pertama pelaksanaan bongkar kuburan atau lebih banyak dikenal dengan istilah ekshumasi," kata Budi sebelum proses ekshumasi.

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Setelah makam dibongkar, tim akan melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah untuk memastikan identitas.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan bagian dalam jenazah.