6.523 Warga Temanggung Kekeringan, BPBD Kirim 20 Ribu Liter Air Bersih Setiap Hari

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Sebanyak 6.523 warga di 19 wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, terdampak kekeringan selama musim kemarau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung pun rutin mengirimkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Totok Nursetyanto mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menyalurkan sekitar 195 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.

Bantuan tersebut diberikan secara rutin, terutama ke desa-desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

"Setiap hari BPBD Kabupaten Temanggung rutin menyalurkan 20 ribu liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga di empat titik, masing-masing lokasi mendapatkan bantuan 5.000 liter air bersih," kata Totok di Temanggung, Rabu (12/8).

Sejumlah wilayah yang telah mendapatkan bantuan antara lain Desa Ngadisepi, Kecamatan Gemawang; Desa Jumo, Kecamatan Jumo; Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran; Desa Gentan, Kecamatan Kranggan; serta Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat.

BPBD Temanggung masih memantau wilayah lain yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih seiring berlangsungnya musim kemarau.

Penyaluran bantuan juga akan terus dilakukan selama masyarakat masih membutuhkan pasokan air.