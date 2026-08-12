Sampah Menggunung di TPA Jatibarang Semarang Bakal Diolah TNI Jadi BBM

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyatakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan mengelola sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang Glory Nasarani mengatakan keterlibatan TNI merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Arahan Presiden bahwa TNI diperintahkan untuk ikut berperan membantu kabupaten/kota dalam menangani darurat sampah,” kata Glory ditemui JPNN.com, Rabu (12/8).

Dia menyebut untuk menangani kondisi darurat sampah, TNI ditunjuk mengoordinir pelaksanaan proyek percontohan atau pilot project pengolahan sampah menggunakan teknologi pirolisis.

“Pelibatan TNI di sini memang bekerja sama dengan Pemda untuk melanjutkan proyek pirolisis ini. Jadi mulai dari penyiapan lahan sampai nanti bisa operasional,” katanya.

Pirolisis ini akan mengubah sampah yang menggunung lama di TPA Jatibarang menjadi bahan bakar mesin (BBM) setara dengan solar. Proses ini akan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh TNI.

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Sebelum masuk tahap pelaksanaan, proyek ini membutuhkan sejumlah tahapan. Di antaranya kajian teknis dan penyusunan detailed engineering design (DED).

“Kemudian nanti ada mekanisme kerja sama yang lebih detail lagi terkait dengan pengambilan sampah, lahan, dan lain sebagainya. Setelah itu bisa dimulai proyek konstruksi dan seterusnya,” katanya.