Hampir 12 Ribu Maba Unnes Pakai KTM Bank BTN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hampir 12 ribu mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang (Unnes) 2026 akan menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Bank Tabungan Negara (BTN). Kartu tersebut mengintegrasikan fungsi identitas mahasiswa dengan layanan perbankan.

KTM BTN Unnes merupakan hasil kerja sama Bank BTN dan Unnes. Kartu tersebut dirancang memudahkan mahasiswa mengakses berbagai fasilitas kampus sekaligus memenuhi kebutuhan transaksi perbankan.

“Melalui KTM ini, kami ingin menghadirkan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengakses fasilitas kampus sekaligus memenuhi kebutuhan transaksi perbankan sehari-hari,” kata Direktur Network and Retail Funding BTN Rully Setiawan di sela Penerimaan Mahasiswa Baru Unnes di Semarang, Rabu (12/8).

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Menurut Rully, KTM BTN Unnes dapat digunakan sebagai akses ke sejumlah fasilitas kampus, seperti perpustakaan, laboratorium, dan SPBU Unnes.

Selain sebagai identitas mahasiswa, kartu tersebut berfungsi sebagai kartu ATM dan debit BTN. Mahasiswa dapat menggunakannya untuk berbagai transaksi perbankan. KTM tersebut juga terhubung dengan superapps Bale by BTN.

“Ini juga menjadi bagian dari upaya BTN memperkenalkan layanan dan literasi keuangan kepada generasi muda sejak dini,” ujar Rully.

Pengguna KTM BTN Unnes juga dapat menikmati berbagai promo dan diskon pada merchant atau tenant yang bekerja sama dengan BTN. Sejumlah fasilitas khusus bagi mahasiswa Unnes turut disiapkan melalui kerja sama tersebut.

Kerja sama BTN dan Unnes tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa selama menjalani pendidikan. BTN juga menyiapkan pengembangan layanan yang dapat digunakan mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan.