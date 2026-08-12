Polemik Rumah Rusak di Gombel Lama, Pakuwon Pastikan Perbaikan Sesuai Standar Teknis

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, kini bisa bernapas lega setelah mendapat kepastian perbaikan rumah yang rusak akibat pembangunan Pakuwon Mall di kawasan Gombel Lama.

Sebelumnya, warga terdampak keberatan dengan rencana perbaikan yang hanya menyasar titik-titik kerusakan tertentu. Mereka khawatir perbaikan dilakukan secara parsial sehingga tidak menyelesaikan kerusakan rumah secara menyeluruh.

Tri Wahyudi (51), salah satu warga terdampak, mengatakan sempat menerima informasi bahwa perbaikan hanya dilakukan pada bagian dinding rumah yang mengalami retak.

Termasuk soal kerusakan pada lantai rumah. Ada yang retak, amblas, hingga permukaannya mumbul.

“Kalau sistemnya kayak kemarin keberatan, katanya yang retak, misal 20 sentimeter retak ya itu saja yang diperbaiki, jadi misal ada 10 titik ini yang akan diperbaiki,” kata Tri, satu dari 19 warga terdampak di RT 006 RW V Kelurahan Tinjomoyo, Rabu (12/8).

Kondisi tersebut membuat Tri dan belasan warga lainnya menyampaikan penolakan. Mereka bahkan menggelar aksi demonstrasi dan mendirikan posko solidaritas pada Jumat (7/8) malam.

“Kalau misalkan perbaikan menyeluruh, mungkin warga akan setuju,” ujar Tri.

Head of General Affairs Pakuwon Group Iful Novianto mengatakan pihaknya bertanggung jawab memperbaiki 14 rumah warga. Sementara itu, lima rumah lainnya menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).