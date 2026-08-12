JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Polemik Rumah Rusak di Gombel Lama, Pakuwon Pastikan Perbaikan Sesuai Standar Teknis

Polemik Rumah Rusak di Gombel Lama, Pakuwon Pastikan Perbaikan Sesuai Standar Teknis

Rabu, 12 Agustus 2026 – 21:50 WIB
Polemik Rumah Rusak di Gombel Lama, Pakuwon Pastikan Perbaikan Sesuai Standar Teknis - JPNN.com Jateng
Kunjungan pihak Pakuwon didampingi dari Distaru Kota Semarang dan DLH Kota Semarang ke rumah warga yang terdampak proyek Pakuwon Mall di RT 006 RW V Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, kini bisa bernapas lega setelah mendapat kepastian perbaikan rumah yang rusak akibat pembangunan Pakuwon Mall di kawasan Gombel Lama.

Sebelumnya, warga terdampak keberatan dengan rencana perbaikan yang hanya menyasar titik-titik kerusakan tertentu. Mereka khawatir perbaikan dilakukan secara parsial sehingga tidak menyelesaikan kerusakan rumah secara menyeluruh.

Tri Wahyudi (51), salah satu warga terdampak, mengatakan sempat menerima informasi bahwa perbaikan hanya dilakukan pada bagian dinding rumah yang mengalami retak.

Baca Juga:

Termasuk soal kerusakan pada lantai rumah. Ada yang retak, amblas, hingga permukaannya mumbul.

“Kalau sistemnya kayak kemarin keberatan, katanya yang retak, misal 20 sentimeter retak ya itu saja yang diperbaiki, jadi misal ada 10 titik ini yang akan diperbaiki,” kata Tri, satu dari 19 warga terdampak di RT 006 RW V Kelurahan Tinjomoyo, Rabu (12/8).

Kondisi tersebut membuat Tri dan belasan warga lainnya menyampaikan penolakan. Mereka bahkan menggelar aksi demonstrasi dan mendirikan posko solidaritas pada Jumat (7/8) malam.

Baca Juga:

“Kalau misalkan perbaikan menyeluruh, mungkin warga akan setuju,” ujar Tri.

Head of General Affairs Pakuwon Group Iful Novianto mengatakan pihaknya bertanggung jawab memperbaiki 14 rumah warga. Sementara itu, lima rumah lainnya menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Pakuwon Mall akan memperbaiki rumah rusak tidak dengan ditambal saja, tetapi akan dijahit setelah warga menggelar aksi demo.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang gombel pakuwon mall

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU