Kecelakaan Maut, Maba Unnes Tewas Seusai Tabrak Pohon

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut merenggut nyawa seorang mahasiswa baru (maba) Universitas Negeri Semarang), Rabu (12/8) sore.

Insiden ini menimpa Rivaldo Aulia Reza (18), warga Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi di Jalan Koesbiyno Tjondrowibowo, Sumur Jurang, Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang sekitar pukul 16.20 WIB.

Bermula ketika korban mengendarai sepeda motor Honda BeAt Street hitam berboncengan dengan teman perempuannya bernama Aurora (18) diduga kurang konsentrasi melaju dari utara.

“Diduga saat berkendara kurang berkonsentrasi kemudian oleng ke kiri menabrak pohon,” kata Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra, Kamis (13/8).

Setelah itu, korban hilang kendali, oleng ke kanan masuk jalur berlawanan dan terjatuh kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Supra merah hitam yang dikendarai Syaidul R (25) melaju dari arah berlawanan.

“Korban mengalami cidera kepala, meninggal dunia di tempat, dibawa ke kamar Jenazah RSUP Dr Kariadi Kota Semarang,” ujarnya.

Sementara itu, korban yang membonceng mengalami fraktur pada kaki kiri dirawat di RS Cepoko Kota Semarang. Namun, kemudian pindah ke RS Karima Utama Kabupaten Sukoharjo.

Terpisah, Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Unnes Rahmat Petuguran menyebut masih mengumpulkan informasi terkait insiden yang menewaskan maba kampus konservasi tersebut.