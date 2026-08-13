Ayam dan Marmot Jadi Mangsa Macan Kumbang di Permukiman Lereng Gunung Prau

jateng.jpnn.com, BATANG - Seekor macan kumbang menggegerkan warga Dukuh Ngasinan, Desa Gunungsari, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (12/8).

Satwa dilindungi tersebut diketahui memasuki permukiman di lereng Gunung Prau sekitar pukul 05.30 WIB. Hewan dengan nama latin Panthera pardus melas itu sempat memangsa ternak ayam serta marmot milik warga setempat.

“Petugas di lapangan mengamankan lokasi dan mengurung macan kumbang yang masuk ke dalam rumah milik Bapak Turyono dengan cara menutup seluruh akses pintu rumah,” ujar Kapolsek Bawang AKP Slamet Riyanto, Kamis (13/8).

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Sekitar pukul 10.00 WIB, tim ahli tiba di lokasi. Satwa liar tersebut kemudian dilumpuhkan secara terukur menggunakan tembakan obat bius.

Setelah itu, petugas mengevakuasi dengan memasukkan ke dalam kandang khusus.

“Dugaan sementara, macan kumbang tersebut turun ke pemukiman warga untuk mencari makan karena salah satu kakinya mengalami luka, sehingga kesulitan beradaptasi mencari makanan dan sekarang mendapatkan perawatan medis lebih lanjut,” katanya.

Proses evakuasi melibatkan tim gabungan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah, Taman Safari Beach Batang, Tim Rescue Pemadam Kebakaran Kabupaten Batang, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang.

“Seluruh rangkaian proses evakuasi berlangsung aman, lancar, dan terkendali tanpa menimbulkan korban jiwa dari pihak warga maupun petugas,” ujarnya. (ink/jpnn)