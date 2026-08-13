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Tim Forensik Temukan Fakta Ini dari Jenazah Sutrimo, Penyebab Kematian Belum Terungkap

Kamis, 13 Agustus 2026 – 10:25 WIB
Tim Forensik Temukan Fakta Ini dari Jenazah Sutrimo, Penyebab Kematian Belum Terungkap - JPNN.com Jateng
Dari kiri ke kanan: Ketua Tim Dokter Forensik Prof Ahmad Yudianto, Karolabdokkes Polri yang juga Ketua Umum PDFMI Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers terkait ekshumasi almarhum Sutrimo di Mapolresta Banyumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (12/8/2026) sore. ANTARA/Sumarwot

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Tim dokter forensik belum menemukan tanda luka akibat kekerasan benda tajam pada jenazah Sutrimo setelah menjalani pemeriksaan luar dan autopsi.

Namun, hasil tersebut belum cukup untuk menyimpulkan penyebab kematian kepala rumah tangga (karumga) mantan Jampidsus Febrie Adriansyah itu.

Tim masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang diperkirakan membutuhkan waktu dua hingga tiga minggu.

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Ketua Tim Dokter Forensik Prof Ahmad Yudianto mengatakan pemeriksaan laboratorium menjadi tahap penting karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan setelah dimakamkan sejak 23 Juli.

“Berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam secara visual, kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka akibat kekerasan benda tajam,” kata Ahmad dalam konferensi pers di Mapolresta Banyumas, Purwokerto, Rabu (12/8) sore.

Meski secara kasatmata tidak ditemukan luka akibat benda tajam, tim tetap mengambil sampel dari berbagai bagian tubuh Sutrimo.

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Sampel tersebut antara lain berupa jaringan, organ dalam, hingga swab dari bagian tubuh tertentu.

Pemeriksaan kemudian akan dilakukan melalui sejumlah metode, termasuk histopatologi untuk melihat kondisi jaringan dan toksikologi untuk mendeteksi kemungkinan adanya racun atau zat tertentu.

Tim forensik tak menemukan luka benda tajam pada jenazah Sutrimo. Sampel dari organ hingga swab hidung dan mulut kini diuji di laboratorium.
Sumber antara
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TAGS   sutrimo karumga eks jampidsus febrie Penyebab Kematian polda metro jaya polisi tim forensik

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