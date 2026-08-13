Di Balik Kematian Sutrimo Karumga Febrie, 8 Saksi Sudah Diperiksa, Ada Kejanggalan?

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Polda Metro Jaya mendalami dugaan tindak pidana dalam kematian Sutrimo, kepala rumah tangga (karumga) mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum hingga setelah korban meninggal dunia.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin mengatakan penyidik kini mengumpulkan bukti melalui ekshumasi, autopsi, pemeriksaan saksi, serta sejumlah langkah penyidikan lainnya.

“Ekshumasi dan autopsi ini akan menjadi alat bukti dalam kami menjalankan proses penyidikan,” kata Iman saat konferensi pers di Mapolresta Banyumas, Purwokerto, Rabu (12/8).

Menurut Iman, kejanggalan yang didalami polisi muncul sejak Sutrimo ditemukan, proses pengantaran ke rumah sakit, hingga jenazah diserahkan kepada keluarga.

“Pihak keluarga memandang ada hal-hal yang janggal sehingga pada akhirnya membuat laporan polisi dan pengaduan kepada pihak kami,” ujarnya.

Selain rangkaian peristiwa tersebut, penyidik juga mendapat informasi mengenai barang milik Sutrimo yang disebut belum diserahkan kepada keluarga.

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Informasi itu turut didalami untuk mengetahui apakah memiliki keterkaitan dengan kematian Sutrimo.

Namun, Iman menegaskan polisi belum menyimpulkan adanya tindak pidana dalam perkara tersebut.