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Maba Unnes Tewas Kecelakaan Tabrak Pohon, Kampus Buka Suara

Kamis, 13 Agustus 2026 – 11:40 WIB
Maba Unnes Tewas Kecelakaan Tabrak Pohon, Kampus Buka Suara - JPNN.com Jateng
Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes). FOTO: Humas Unnes.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Keluarga besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyampaikan duka cita atas meninggalnya Rivaldo Aulia Reza (18), mahasiswa baru (maba) Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB).

Rivaldo meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Mr Koesbiyono Tjondrowibowo, Sumurjurang, Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Rabu (12/8) sore.

Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Unnes Rahmat Petuguran mengatakan pihak kampus langsung berkoordinasi dengan kepolisian dan keluarga setelah menerima informasi kecelakaan tersebut.

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Unnes melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB serta Kasi Kemahasiswaan kemudian berkoordinasi dengan petugas di lapangan.

Jenazah Rivaldo selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Kota Semarang. “Unnes telah bertemu dengan pihak keluarga untuk menyampaikan duka cita sekaligus menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga,” kata Rahmat, Kamis (13/8).

Rahmat mengatakan kecelakaan tersebut menjadi perhatian Unnes, terutama karena saat ini mobilitas mahasiswa baru dari berbagai daerah meningkat.

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“Dengan datangnya mahasiswa baru dari berbagai daerah, lalu lintas memang lebih padat dari biasanya,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh civitas akademica, khususnya maba untuk meningkatkan kehati-hatian saat berkendara.

Kecelakaan tersebut menjadi perhatian Unnes, terutama karena saat ini mobilitas mahasiswa baru dari berbagai daerah meningkat.
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TAGS   Jawa Tengah mahasiswa semarang tewas kecelakaan maut salatiga unnes

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