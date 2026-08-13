JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Printer EcoTank Epson Tembus 100 Juta Unit, Indonesia Punya Peran Istimewa

Printer EcoTank Epson Tembus 100 Juta Unit, Indonesia Punya Peran Istimewa

Kamis, 13 Agustus 2026 – 14:20 WIB
Printer EcoTank Epson Tembus 100 Juta Unit, Indonesia Punya Peran Istimewa - JPNN.com Jateng
EcoTank Epson menembus penjualan 100 juta unit secara global. Foto: Epson Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson mencatat pencapaian besar setelah penjualan kumulatif printer tangki tinta EcoTank menembus 100 juta unit secara global sejak pertama kali diperkenalkan pada 2010.

Pencapaian tersebut sekaligus menempatkan Indonesia sebagai bagian penting dalam perjalanan EcoTank. Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang memperkenalkan teknologi printer tangki tinta Epson kepada konsumen.

Seiring perkembangannya, EcoTank kini telah digunakan di sekitar 170 negara dan wilayah. Teknologi tersebut menyasar berbagai kebutuhan, mulai dari penggunaan di rumah, usaha kecil dan menengah, hingga lingkungan perkantoran.

Baca Juga:

Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang mengatakan capaian 100 juta unit menunjukkan bahwa inovasi yang berangkat dari kebutuhan konsumen dapat berkembang dan diterima secara luas.

“Mengembangkan printer tangki tinta merupakan sebuah tantangan tersendiri karena konsepnya sangat berbeda dengan printer berbasis kartrid konvensional,” kata Ng Ngee Khiang dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8).

Menurut dia, Epson terus mengembangkan EcoTank untuk memberikan pengalaman mencetak yang lebih praktis, efisien, dan hemat biaya.

Baca Juga:

Posisi Indonesia dinilai semakin istimewa karena menjadi pasar pertama tempat teknologi tersebut diperkenalkan.

“Indonesia memiliki posisi yang sangat istimewa dalam perjalanan EcoTank karena menjadi negara pertama tempat teknologi ini diperkenalkan,” ujarnya.

EcoTank Epson menembus penjualan 100 juta unit secara global. Menariknya, teknologi printer tangki tinta itu pertama kali diperkenalkan kepada pasar Indonesia.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   printer epson epson indonesia ecotank teknologi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU