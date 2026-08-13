Printer EcoTank Epson Tembus 100 Juta Unit, Indonesia Punya Peran Istimewa

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson mencatat pencapaian besar setelah penjualan kumulatif printer tangki tinta EcoTank menembus 100 juta unit secara global sejak pertama kali diperkenalkan pada 2010.

Pencapaian tersebut sekaligus menempatkan Indonesia sebagai bagian penting dalam perjalanan EcoTank. Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang memperkenalkan teknologi printer tangki tinta Epson kepada konsumen.

Seiring perkembangannya, EcoTank kini telah digunakan di sekitar 170 negara dan wilayah. Teknologi tersebut menyasar berbagai kebutuhan, mulai dari penggunaan di rumah, usaha kecil dan menengah, hingga lingkungan perkantoran.

Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang mengatakan capaian 100 juta unit menunjukkan bahwa inovasi yang berangkat dari kebutuhan konsumen dapat berkembang dan diterima secara luas.

“Mengembangkan printer tangki tinta merupakan sebuah tantangan tersendiri karena konsepnya sangat berbeda dengan printer berbasis kartrid konvensional,” kata Ng Ngee Khiang dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8).

Menurut dia, Epson terus mengembangkan EcoTank untuk memberikan pengalaman mencetak yang lebih praktis, efisien, dan hemat biaya.

Posisi Indonesia dinilai semakin istimewa karena menjadi pasar pertama tempat teknologi tersebut diperkenalkan.

“Indonesia memiliki posisi yang sangat istimewa dalam perjalanan EcoTank karena menjadi negara pertama tempat teknologi ini diperkenalkan,” ujarnya.