Gempa M 2,5 Mengguncang Banjarnegara, Ini Penjelasan BMKG

jateng.jpnn.com, BANJARNEGARA - Gempa bumi tektonik magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (15/8) sekitar pukul 08.47 WIB.

Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M 2.5.

Kepala Stasiun Geofisika Sleman Ardhianto Septiadhi mengatakan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7.27 LS; 109.64 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 18 kilometer (km) arah Barat Laut Banjarnegara dengan kedalaman 11 km.

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“Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” kata Ardhianto.

Gempa bumi ini dirasakan di Kecamatan Banjarmangu, Pandanarum dan Kalibening. Getaran dirasakan seperti terdapat truk bermuatan melintas.

Hingga pukul 09.23 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya satu aktivitas gempa bumi susulan.

“Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut,” ujarnya. (ink/jpnn)